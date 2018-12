Detenido un sujeto por secuestro y homicidio en Anzoátegui (Foto)

View this post on Instagram

Cicpc aprehendió hombre por secuestro y homicidio en Anzoátegui Funcionarios pertenecientes al Eje de Investigaciones de Homicidios Anzoátegui, base El Tigre, capturaron un hombre implicado en el secuestro y homicidio de Leibell David Canales Guacaro (22) ocurrido en el sector Barrio Sur, municipio San José de Guanipa, estado Anzoátegui. Mediante las averiguaciones pertinentes al hecho se pudo conocer que el hoy occiso habría salido de su residencia en horas de la noche y no regresó, por lo que fue declarado como desaparecido, siendo localizado por moradores en la carretera principal del sector Cristo Vero, presentado heridas por armas de fuego en la región cefálica. Continuando con las averiguaciones se pudo conocer que el hoy inerte habría sostenido una fuerte discusión con Juan Carlos Astudillo Díaz (36), quien lo habría amenazado de muerte; este aprovechó que Canales habría salido de su residencia en horas de la noche para subirlo a bordo de un vehículo marca Toyota, modelo Corolla Gli 1.8, clase Sedan, placas AB163IF, procediendo a cumplir su amenaza, le quita la vida y dejar abandonado el cuerpo. Durante la aprehensión del hombre, fue recuperado el vehículo utilizado para cometer el hecho; por lo que el detenido y la evidencia fueron puestos a la orden del Ministerio Publico del estado Anzoátegui.