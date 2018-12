Detenido septuagenario solicitado por secuestro en Baruta

View this post on Instagram

Cicpc capturó septuagenario solicitado por secuestro en Baruta. Funcionarios pertenecientes a la División Contra la Delincuencia Organizada, luego un arduo procedimiento de investigación, lograron dar con el paradero de un septuagenario solicitado por secuestro, siendo capturado en la avenida principal de Caurimare, parroquia El Cafetal, municipio Baruta, estado Miranda. Héctor Rueda Gutiérrez (72), se encontraba requerido ante el Juzgado Séptimo de Control de Ciudad Bolívar por el delito de secuestro, además de poseer múltiples registros policiales por los delitos de estafa, robo genérico, hurto genérico, apropiación indebida, robo, hurto, homicidio intencional y hurto de vehículo. Durante la aprehensión, fue recuperado un vehículo tipo Sedan, clase Automóvil, marca Peugeot, modelo 206, placas AG621YG, año 2007, siendo puestos a la orden del juzgado solicitante. #VENEZUELA #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica #EficienciaOnada #DouglasRico