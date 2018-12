Desde enero cadena Walmart tendrá robots custodios en sus tiendas

A partir del mes de enero próximo, la cadena de automercados Walmart, en los Estados Unidos, entra en una nueva etapa de la era de la tecnología.

Los custodios internos o guardias de seguridad en sus instalaciones, serán robots.

Así lo hace saber la cuenta de Twitter, Titc Toc By Bloomberg, @tictoc.

“Walmart tendrá robots custodios, a partir de enero”

Walmart will have robot custodians starting in January pic.twitter.com/mE3CozaNiZ

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) December 4, 2018