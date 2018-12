Descubren en Israel un tesoro que se remonta a una masacre de hace 900 años

En una excavación arqueológica de Cesarea (Israel) han descubierto 24 monedas y un arete de oro de hace 900 años, informa Ynet.

El recipiente de bronce donde estaban esas piezas se encontraban dentro de un pozo y albergaba 18 dinares fatimíes —la divisa divulgada en esa zona— y seis monedas bizantinas “extremadamente raras” que indicarían “posibles lazos comerciales entre Cesarea y Constantinopla”, comentó Robert Kol, experto de la Autoridad de Antigüedades de Israel.

“Una moneda de oro de ese tipo igualaba el sueldo anual de un campesino“, con lo cual “parece que los propietarios de ese dinero eran una familia acaudalada”, detalló Kol.

Así, los investigadores creen que residentes locales escondieron este tesoro durante un ataque de cruzados contra la población en 1101, cuando los soldados de Balduino de Jerusalén tomaron Cesarea y mataron a la mayoría de los habitantes.

#HanukkahGelt: A cache of rare gold coins and a 900 year old gold earring were discovered at the port of #Caesarea. This rare and important treasure, a small bronze pot holding 24 gold coins and a gold earring, was uncovered a few days ago at the Caesarea National Park. pic.twitter.com/fHaEEAbgQP

— Arik Gerber (@ArikGerber) December 3, 2018