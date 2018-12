Denuncian que entregaron bolsas CLAP a cambio de votos en Zulia

Justo frente al centro de votación, Jardín de Infancia María Nava de Jiménez, dirigentes del partido de gobierno entregan tickets a los electores para garantizar que el voto sea para su candidato, y a cambio entregan una bolsa que contiene productos del CLAP.

1 litro de aceite, 1 kg de lenteja, otro de arroz y uno de harina es lo que entregan en una bolsa que no representa ni la mitad de la caja dicen los vecinos.

Gervis Acosta, vecino de la parroquia Puerto Escondido, denuncio lo que sucedía desde tempranas horas de la mañana de este domingo “A mí nadie me compra la conciencia con una bolsita CLAP. Los que salen con la bolsa es porque aceptaron ir a votar asistido porque si no no les dan su bolsa”

Autoridades electorales y militares no se pronunciaron por las denuncias presentadas, una de las tantas que se han hecho efectiva desde horas de la madrugada cuando se inició el proceso electoral.

La primera denuncia fue presentada por el exdiputado del Consejo Legislativo del Zulia, Eliseo Fermín, quien representa a una de las planchas de la oposición en la COL. Fermín dijo que se estaba incumpliendo con el reglamento en la mayoría de los centros de votación, al prohibir que los miembros de mesa de la oposición, con credencial en mano, pudieran instalarse en sus correspondientes centros. Situación que se presentó en el 90% de los colegios instalados en el municipio Santa Rita.

Usuarios de las redes sociales confirmaron el hecho y además compartieron fotografías y videos que comprometen a votantes de esa escuela.

Frente al centro de votación María Nava de Jiménez, en el municipio Santa Rita, estado Zulia entregan bolsas CLAP por voto en las narices de las autoridades electorales y militares #9Dic #EleccionesConcejales pic.twitter.com/j6I2rAFpWW — Karen Aranguibel (@karanguibel) December 9, 2018

Cambian voto por bolsa Clap. Esto sucede en el Colegio María Nava de Jimenez Municipio Santa Rita #Zulia. frente al propio centro electoral pic.twitter.com/9LEYwUgwl1 — Madepalmar (@Madepalmar) December 9, 2018

Nota de Prensa