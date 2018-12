Demi Lovato pide que dejen de escribir sobre su recuperación

A través de su cuenta en Twitter la cantante Demi Lovato decidió romper su silencio y callar los rumores en las redes sociales y medios de comunicación.

“Si siento como que el mundo necesita saber algo, lo haré yo misma. Gente, dejen de escribir sobre mi recuperación, el asunto no es de nadie más que mío. Estoy sobria y agradecida por estar viva y poder cuidar de mí”, escribió la artista.

If I feel like the world needs to know something, I will tell them MYSELF. Otherwise people stop writing about my recovery, because it’s no one’s business but mine. I am sober and grateful to be alive and taking care of ME ✌🏼

— Demi Lovato (@ddlovato) December 22, 2018