Demandaron a Nacho en Miami por incumplimiento de contrato inmobiliario

El cantante venezolano, Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como ‘Nacho’, fue demandado por incumplimiento del contrato inmobiliario al intentar comprar una propiedad en Miami, Estados Unidos, declaraciones que afirmó durante una entrevista en el programa Suelta la Sopa, transmitido por Telemundo.

El dueño del hogar firmó un contrato por 2.900 millones de dólares por la venta de una lujosa casa que sería adquirida por el venezolano, pero tras varios peritajes el valor de la vivienda bajó un millón de dólares.

Nacho afirmó que luego de recibir la demanda, desistió de la compra de la casa. Además, realizó una contrademanda porque considera que el dueño de la vivienda introdujo la querella “por nada”.

El cantante venezolano asegura haber pagado 900.000 dólares iniciales y, luego, otros dos pagos de 100.000 dólares cada uno. Actualmente, el propietario de la inmobiliaria está vendiendo la vivienda por el “precio real”.

“No me compré otra casa, ya dije que no voy a caer en eso (…) Prefiero rentar el caserón y agarrar mi dinero y comprar varias propiedades pequeñas que yo pueda rentar; y más adelante, si me pasa algo, mis hijos tengan de dónde escoger”, afirmó.

NTN24