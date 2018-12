David Beckham confesó haber robado productos de belleza de su esposa

David Beckham confesó robarle los productos de belleza a su esposa, Victoria Beckham, para verse mejor físicamente; al parecer siempre ha sido muy vanidoso y le gusta lucir impecable.

“Mis inicios en el cuidado de mi belleza, en especial de mi piel, inició cuando comencé a robarle a mi mujer sus cremas, así empezó todo, sinceramente”, dijo el ex futbolista a un medio británico.

“Debido a que mi carrera en el fútbol me obligaba a exponerme a todo tipo de climas, me di cuenta que tenía que cuidar mucho la piel y en ese momento no conocía productos para hombres. Robaba los de mi mujer porque sé que ella tendría siempre lo mejor”, señaló.

Gracias a eso, el exfutbolista ahora esta asociado con L’Oreal, compañía con la cual creo productos de cuidado de piel masculina y asegura ahora poder tener la comodidad de tener su propio limpiador facial, exfoliante, mascarilla y cualquier otro que, para él, sea necesario para lucir limpio y fresco.

Revista Ronda