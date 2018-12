Daniela Di Giacomo se pronuncio ante supuesta censura de TNT en el Miss Universo

La presentadora de venezolana de TNT, Daniela Di Giacomo, aseguró este domingo que no hubo censura durante la transmisión del Miss Universo, luego que varios usuarios de twitter se quejaran por la traducción del discurso de la venezolana a través de ese canal internacional.

“Quiero dejar claro que YO NO traduje el concurso. Y NO HUBO CENSURA”, escribió la también periodista y modelo.

Quiero dejar claro que YO NO traduje el concurso. Y NO HUBO CENSURA. Costo entender lo que dijo @sthefanygutierz y con la presión u la rapidez de las cosas no dio tiempo de decir todo su discurso . Dejen de inventar novelas!

— Daniela Di Giacomo (@DanyDiGiacomo) December 17, 2018