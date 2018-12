¡Cuidado! Acusan a Marko Música de ser infiel (Video)

View this post on Instagram

#LaViperina #ChismeDeMarko Pues se regó esto de que @marko Infiel y toda la cuestión y que en el vídeo sale dando hasta besitos … Por favor no caigamos en vainas, lo que yo veo es que están jugando #CulturaChupistica y que sale junto a @katalinaoficial pero nada de infidelidad por favor el solo le está diciendo al oído la palabra que tiene que decir y OLÉ 💃 . . . #markomusica #marko #NOTICIA #katalina #chisme #farandula #Influencer