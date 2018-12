Conmebol sorteó llaves de la Copa Sudamericana 2019, Zulia FC contra Bolivia 3

Las llaves de la primera fase de la Copa Sudamericana 2019, cuyo campeón regente, es el Atlético Paranaense de Brasil, fue realizado la noche de este lunes en Luque, Paraguay, sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Los equipos venezolanos conocieron sus pares a enfrentar en la competencia de mayor jerarquía de clubes en el continente, después de la Copa Libertadores de América.

Zulia Fútbol Club, actual campeón de la Copa Venezuela se medirá frente al club de la Liga Boliviana de Fútbol que finalice en el tercer puesto de la clasificación.

Estudiantes de Mérida chocará contra Argentinos Juniors; Mineros de Guayana se verá las caras con Sol de América de Paraguay y Monagas Sport Club hará lo propio contra Bolivia 1, aun no definido.

De esta forma la suerte quedó echada para los oncenos venezolanos de cara a la competencia sudamericana, cuya final se jugará por primera vez, a partido único, en la ciudad de Lima, Perú, en el estadio Nacional.

#CopaSudamericana | Estos son los cruces de los equipos Venezolanos:

– 🇦🇷Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Mérida 🇻🇪

– 🇧🇴Bolivia 1 vs. Monagas SC🇻🇪

-🇵🇾 Sol de América vs. Mineros de Guayana🇻🇪

– 🇧🇴Bolivia 3 vs. Zulia FC🇻🇪

— ForoVinotinto (@forovinotinto) December 17, 2018