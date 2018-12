Congreso de los EEUU aprueba propuesta de Seguridad Fronteriza y el Muro de Trump

Donald Trump publicó la noche de este jueves su agradecimiento a los congresantes republicanos que votaron en la Cámara Baja y aprobaron su propuesta para financiar la seguridad fronteriza y el muro.

La votación quedó registrada a favor de la propuesta de Trump con 217-185 votos.

En un tweet, Trump lanzó sus mensajes de agradecimientos, al tiempo que recordó a la congresante Nancy Pelosi que la semana pasada desde la Oficina Oval, dijo en vivo para la televisión, que no había los votos en la Cámara Baja para aprobar mi propuesta, dijo el mandatario.

Pelosi no tiene por qué disculparse. Hoy los republicanos en el Congreso votaron y ganaron. ¡Todo lo que quiero es una gran seguridad fronteriza!, acotó.

“Gracias a nuestros grandes miembros republicanos del Congreso por su voto para financiar la seguridad fronteriza y el muro. Los números finales fueron 217-185 y muchos han dicho que el entusiasmo era mayor de lo que nunca antes habían visto. Tan orgullosos de todos ustedes. ¡ Ahora al Senado!”

“Pronto será, la vocera Nancy Pelosi dijo, la semana pasada en vivo desde la Oficina Oval, que los republicanos no tenían los votos para la seguridad fronteriza. Hoy los republicanos de la Cámara votaron y ganaron, 217-185. Nancy no tiene que disculparse. ¡ Todo lo que quiero es una gran seguridad fronteriza!”

Thank you to our GREAT Republican Members of Congress for your VOTE to fund Border Security and the Wall. The final numbers were 217-185 and many have said that the enthusiasm was greater than they have ever seen before. So proud of you all. Now on to the Senate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018