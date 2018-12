Cilia Flores: “El que no vote no puede quejarse” #7Dic

Cilia Flores, primera dama, aseguró este domingo que las personas que no voten no sufraguen quejarse, porque perdieron su derecho al voto.

“El que no vote después que no opine, que no venga a quejarse porque perdió su derecho”, destacó Flores, reseñó Venezolana de Televisión (VTV).

La también consituyentista ejerció el voto en la Escuela Nacional Bolivariana “Miguel Antonio Caro”, sector Gato Negro del municipio Libertador. Resaltó que el año 2019 iniciará con los concejos municipales, las asambleas legislativas, los alcaldes y los gobernadores renovados.

El Nacional