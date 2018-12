Cicpc esclareció homicidio de septuagenaria en Carabobo

View this post on Instagram

Cicpc esclareció homicidio de una septuagenaria en Carabobo El feminicidio de Cira Teresa Graterol de Arguello (72), ocurrido en el sector El Bosque, barrio Punta Palmita de la parroquia Aguas Calientes, estado Carabobo; fue esclarecido por pesquisas de la Policía Científica. Luego de tener conocimiento del caso, donde Cira habría sido asesinada producto de una herida del pecho, los sabuesos del Eje de Homicidios Carabobo base Mariara inician las averiguaciones de campo; donde logran constatar que un hombre identificado como Yonny José Araujo Segura (30), ingresó a la vivienda de la víctima en horas de la madrugada con la intención de llevarse sus pertenencias pero esta pone resistencia, por lo que el mencionado la amordaza y le ocasiona una herida en el pecho con un destornillador que le causa la muerte de manera inmediata. Posteriormente, huye del lugar del hecho llevándose consigo varias pertenencias. En el lugar del hecho se colectó como evidencia el arma blanca utilizada para cometer este hecho. Es por ello que el mismo es detenido y puesto a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de Carabobo. #VENEZUELA #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica #EficienciaOnada #DouglasRico