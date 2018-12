Cicpc detuvo a tres secuestradores en Falcón

View this post on Instagram

Tres secuestradores fueron capturados por el Cicpc en Falcón Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) adscritos a la Sub-Delegación Tucacas, lograron la aprehensión de tres hombres dedicados al secuestro y homicidio en Jacura del estado Falcón. Los detenidos fueron identificados como Osman Enrique Guillen Abreu (28), José Miguel Abreu Rodríguez (27) y Miguel Ángel Guillen Fernández (24); quienes tenían como modus operandi plagiar a sus víctimas, posteriormente las torturaban física y psicológicamente, comunicándose con sus familiares solicitándoles altas sumas de dinero y si éstos no cancelan los montos, los secuestradores procedían a quitarles la vida y dejar sus cadáveres en terrenos baldíos. Durante la aprehensión de los mencionados fue recuperado un vehículo clase moto, marca Empire, modelo Arsen II. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Publico del estado Falcón, extensión Tucacas. #VENEZUELA #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica #EficienciaOnada #DouglasRico #Falcon