Casemiro: Hay que respetar al Al Ain

Casemiro, centrocampista del Real Madrid que volvió a jugar este miércoles después de recuperarse de una lesión, avisó de que su equipo tiene que respetar al Al Ain, rival del conjunto blanco en el Mundial de Clubes.

El jugador brasileño jugó los últimos 16 minutos del partido ante el Kashina japonés en las semifinales del Mundial de Clubes. Volvió a jugar después de perderse siete partidos oficiales del Real Madrid y declaró estar contento por su vuelta a los terrenos de juego.

“Lo primero que quiero es dar las gracias al departamento médico y a la comisión técnica. Ellos me han ayudado mucho. Siempre me han tratado con mucho cariño. Estaban muy pendientes de mi vuelta. Sin duda, me han ayudado mucho a volver más fuerte y a ser feliz en este momento. Entreno con el equipo hace semanas y ahora estar a ritmo y a tope como antes de lesionarme”, añadió.

Para Casemiro, el Real Madrid acabó la semifinal con la “sensación” de haber cumplido con su deber tras ganar 3-1 al Kashima y recordó que su próximo rival, el Al Ain, ganó a uno de los favoritos, el River Plate argentino.

“Eran mejor equipo (River Plate), ahora hay que tener el máximo respeto al Al Ain para ganar la final. Tenemos que encarar el partido con la misma seriedad que siempre. Va a ser un partido difícil. Si han llegado a la final es por sus propios méritos y hay que respetar. Para nosotros es muy importante este título”, concluyó.

