Captan a la registradora del INAC mientras hacía compras en Canadá y así la enfrentan ¡Escrache! (Video)

Liseth Hernández, registradora Nacional del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Venezuela (INAC), fue captada en un centro comercial de Montreal, Canadá, mientras realizaba compras junto a su secretaria.

Una venezolana la grabó con su celular mientras Hernández estaba caminando en el lugar. “¿Te alcanza tu salario para comprarte todas esas cosas? ¿Vieron que el mundo es demasiado pequeño? ¡Un pañuelito!”, dijo la ciudadana que la capturó en video junto a su secretaria.

“Soy ciudadana y no me puedes denuncia aquí, no me puedes hacer nada. ¡Sigan disfrutando el dinero que no es suyo!”, reiteró la venezolana mientras los seguía en el centro comercial, reseñó NTN24

En las últimas semanas, los trabajadores del INAC han exigido mejoras salariales, lo que impulsó a este material audiovisual a volverse viral en las redes sociales.

🎥 [#VIDEO] Este fue el escrache que vivió Liseth Hernández, registradora Nacional del Instituto Nacional De Aeronáutica Civil Venezuela (INAC), durante sus compras navideñas en Canadá #3Dic https://t.co/6IfrC3BFjL pic.twitter.com/iMgL4gb7TP — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) December 3, 2018