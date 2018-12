Captan a Demi Lovato en amorío con Henry Levy (Fotos)

Luego de pasar varios meses internada por la fuerte sobredosis en la que cayó, la cantante Demi Lovato al parecer se olvidó de todo y nuevamente le abrió las puertas a una vida sana y hasta a un nuevo amor.

El pasado fin de semana la intérprete de Sorry not Sorry, fue captada en altas horas de la noche beso y beso con el diseñador de modas Henry Levy en las calles de Malibú, California.

Pese a que durante su recuperación tanto la cantante como su equipo de trabajo se encargaron de vender al público una “simple amistad” entre ella y Levy, estas imágenes dejarían al descubierto una relación de apróximadamente dos meses.

De acuerdo a lo publicado por el portar E! Online, ambos artistas compartieron una cena en el reconocido restaurante Nobu, sin embargo, se desconoce si luego de la salida del local ambos pasaron la noche juntos, pues según los clientes del local Demi y Henry estaban en algo más que amigos durante el encuentro.

Tras conocerse la salida de ambos un informante y allegado a las dos celebridades aseguró que se conocen desde hace años y la “amistad” se fortaleció luego que compartieran la misma clínica de desintoxicación en Estados Unidos.

Revista Ronda