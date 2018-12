CAIGA QUIEN CAIGA | La corrupción se sigue comiendo la revolución. Por Angel Monagas (@angelmonagas)

Me causo mucha gracia, las palabras de Elías Jaua esta semana sobre la corrupción. ¿Ellos no la desmontaron? No podían. Es intrínseca al proceso iniciado por Hugo Chávez en 1998.

Por ejemplo, les hablo del Octavo plan Universal de Telecomunicaciones (OPSUT), Octavo Proyecto de Servicio Nacional, planificado en la frontera de la Guajira venezolana, para implementar y darle operatividad al nuevo sistema de surtir Gasolina. La inversión y su Robo por corrupción, según información que manejo, deja en pañales a Gorrín y al Tuerto Andrade.

En su página web se lee:

Este proyecto implica el despliegue de 6.886,22 Km de fibra óptica a lo largo y ancho del territorio nacional, con 213 puntos de presencia (Nodos), y un Centro de Operaciones de la Red dotado de un centro de datos y de una plataforma telefónica de próxima generación que permitirá los servicios de transporte de datos, procesamiento de llamadas (señalización, enrutamiento, facturación), acceso a centro de datos (hospedaje Web, e-mail, respaldo de datos), multidifusión de video-contenidos encapsulados en IP, entre otros. De esta forma, se beneficiará a la población en 18 estados del país, quienes tendrán a largo plazo con el despliegue de redes de acceso, servicios de telefonía e Internet, lográndose la inclusión de un amplio sector de la población. ( http://www.conatel.gob.ve/ octavo-proyecto/)

Conversando con trabajadores de CANTV, me informaron de ese sistema. Se encontraron con esto:

En la frontera, en todo lo que llaman Troncal del Caribe, desarrolló CANTV un proyecto, mil millonario, que solo lo venía a inspeccionar el presidente de la empresa. Más nadie podía meter la nariz en eso. Era un proyecto de tendido de antenas, con repetidores para garantizar conectividad en todo el eje fronterizo y de ciudad. Lo han manejado como una caja negra. Trabajadores me dicen apenas fuimos a Paraguaipoa y Sinamaica. Inspeccionaron por lo menos tres torres y cuál fue la sorpresa: Eran puros cascarones vacíos. La inauguración estaba pautada para 2017 y no pudieron. No puedo asegurarlo, tal vez ni Maduro la sabe. Ahora hay un problema: Esa conectividad la garantizó Manuel Fernández, Presidente de CANTV y protegido del Canciller Arreaza. En ese guiso pudiéramos estar hablando de más de 2 mil millones de $ dólares y aún no ha reventado, o no es del conocimiento público. Por una cifra similar acaban de detener a un empresario italiano y su mujer en Lecherías Estado Anzoateguï. Queda a las autoridades meterle el ojo a esto. Si no señalo responsables, es por el impedimento de poder averiguar más, sobre todo en la frontera. En el año 2014 se promociono un avance de la obra en más de un 70%. La realidad habla por sí sola.

Los ciudadanos en Venezuela, sufrimos la pérdida del internet y la telefonía de CANTV. Los trabajadores o una mafia, te ofrece la solución del problema, a través de una operación mercantil. Después de saber esto, uno empieza a entender. Mientras desaparece CANTV, se fortalecen algunas empresas donde se señalan participaciones de determinados personajes y se vende la empresa a “precio de gallina flaca”, a los chinos o a otros consorcios. Dios nos Proteja.

¿Quién LES CREE? El autodenominado CHAVISMO ORIGINARIO, habla de una época Post Chávez, donde las bases elegirán el auténtico sustituto de Hugo Chávez. Yo pienso lo contrario. Nunca debe regresar una figura semejante y menos basada en su pensamiento, absolutamente atrasado y dañino. Queremos una nueva era en Venezuela, sin la cuarta, sin la Quinta, sin Hugo Chávez y su pensamiento, sin mesianismos. Jaua se contradice cuando afirma culpa de los problemas económicos del país a la “agresión extranjera”.

Con Amigos como Lacava Maduro no Necesita enemigos Eso dice Ameliach, al escuchar del mencionado la palabra “error” sobre el tema económico por parte del Gobierno Nacional.

PDVSA Trabajadores me informan de un accidente en el centro del Lago de Maracaibo, el día sábado 8 de diciembre pasado. Los sobrevivientes tuvieron suerte porque casi todas las lanchas están desvalijadas y fuera de servicio. Igual sucede con las instalaciones petroleras. Se están llevando material para Colombia. Las autoridades están informadas y al parecer nada hacen. (https://www.youtube.com/ watch?v=LBsRxMh7hQc&t=7s)

LA RAZON DE DELSA Ella presentó sus argumentos. José Luis Farias, por cierto de manera muy grosera e inapropiada, dio los suyos. Hablar después que fuiste por muchos años beneficiario, me parece un error. Calladitos y firmes era mejor. Por mis tantos años de militante y dirigente, se lo ocurrido a Delsa. Es lo mismo de muchos. Sucedió con Leopoldo cuando estuvo en UNT. Es muy simple: La lealtad es una condición de doble vía y no solo de venida para el denominado líder. Si a mí me pagaran los dólares suficientes pudiera escribir una biografía política de Rosales: De Santa Bárbara a Maracaibo, lo que no se ha dicho… El otrora líder del Zulia pide y exige lo que no da. Esa lealtad sin condición, cuando todos sus movimientos están en un tablero de ajedrez. Delsa, como buena mujer perdonó lo de enero de este año, NO OLVIDO. Los hombres no perdonamos pero olvidamos. He allí la diferencia. Delsa va hacia un nuevo partido, con mucha falta de originalidad y aún tiene tiempo de enmendar el nacimiento de su nueva estructura. ¿Quién financia? Me dice el coordinador del Zulia Juan Carlos Fernández, que es un movimiento. Indudablemente busca ser partido. En todo caso se confirma lo que dije hace semanas.

NO FUE UNA ELECCIÓN FUE UNA DECISIÓN, donde la oposición voluntariamente escogió un camino. Si fue bueno o malo, dependerá del próximo 10 enero 2019. El 72% de los electores no voto. El PSUV utilizando todos los abusos posibles, que le dio el hecho de ir prácticamente solo, obtuvo 3407594 votos. ¿Qué paso con los beneficiarios del Carnet de la Patria y todas las guarandingas inventadas para controlar y manipular?

5 DE ENERO 2019 La irrita Asamblea Nacional Constituyente confirmó que la instalación de los concejos municipales se postergó para el 5 de enero, justo el día que se instala el cuarto periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, que está en manos de la oposición. Decisión política de las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela.

YA BASTA Un concejo a todo el liderazgo y la dirigencia política opositora: No queremos firmar ni participar en más congresos, elaboración de documentos, etcétera. Es muy simple: los ciudadanos esperamos sus acciones en enero del 2019. ¿Hay o no la testosterona suficiente para tomar la decisión en la AN? Debe declararse la vacante absoluta de la figura Presidencial y asumir las consecuencias. Todo lo demás sobra. Si no lo hacen, sabremos y confirmaremos cuál es su juego.

Nueva Esparta

Como en el resto de Venezuela, el pernil solo llegó a un sector privilegiado de ciudadanos. Sobre todo, aquellos que movilizaron votos por los concejales del PSUV. También se oyen denuncias contra el Protector del Estado, en el sentido de que estaría ofreciendo el producto a los hoteles de la Región. OTRA GRAVE FALLA, es que nadie hace nada para corregir la venta de boletos en dólares hacía o desde la isla. Sesenta (60) dólares mínimo cuesta un pasaje nacional.

Zulia:

Visitar el Mercado Las Pulgas, es la mejor prueba para verificar la mentira del Gobernador y del Alcalde de la ciudad capital. Siguen las mafias. Sigue el negocio del efectivo. Y de paso, el mercado es un vertedero de basura, donde se observan procesos extraños en su recolección y tratamiento.

Chavez VIVE Guerra ARIAS Vs PRIETO SIGUE: Hace poco citaron a un Gerente de Corpozulia, que tiene el apellido de un pueblo del Municipio Mara, por el robo de “Mereís” en Machiques de Périja y presuntamente fue detenido. Billy Gasca, hombre de confianza de Arias, también fue citado al CICPC por varios hurtos en la gestión gubernamental anterior, en especial por la Planta de Yuca, la cual supuestamente se vendió en “dólares” en Colombia (Maicao). Los trabajadores de CORPOZULIA no están contentos, aunque todos los empleados públicos manifiestan lo mismo: inconformidad con el salario. Detrás de esto, se presume esta Omar Prieto en respuesta a los escándalos policiales que lo han rayado nacionalmente y donde él señala como autor intelectual a Arias.

MARACAIBO WILLY CASANOVA DENUNCIA: El Alcalde acusa a los concejales salientes de EXTORSIONADORES. Lo serio es presentar las pruebas y diga si él, entrego por su genuflexión, dádivas o beneficios. Es triste observar su gestión. Varias veces he dicho que hasta el presente se muestra INÚTIL. No ha resuelto un solo problema. Además, acusar sin revisar lo que se dice de él y de los Boza a su alrededor, es irresponsable. Designar una nueva Presidenta del Concejo sin esperar y recaer el nombramiento en una persona completamente ajena al Municipio lo hace peor. De esta gestión se hacen “bromas” sobre comportamientos sexuales, sobre “guisos”, “amantes” o “novias” con poder y el Alcalde en lugar de mejorar, solo aumenta las dudas. Triste.

EJE ZULIA-TRUJILLO

INSEGURIDAD El delito de extorsión aumenta. La oscura nocturna fomenta robos. AUXILIO PIDEN Habitantes de Mene Grande, Tomoporo, Santa Isabel y Agua Viva. La banda del “Cagón”, declaro TOQUE DE QUEDA y todos los transportistas, comerciantes y productores deben pagar Mil dólares por concepto de vacuna para transitar y trabajar. Se comenta la “peculiar” actuación de la GN, la PNB, el CICPC y las policías regionales. Los Gobernadores tienen la palabra

