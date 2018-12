Buscan a joven de 14 años por ser autora intelectual del asesinato de un sexagenario en Caracas

View this post on Instagram

Div. Homicidios esclarece el asesinato de un sexagenario en San Martín El asesinato de Armando Rafael Rodríguez Estango (61), fue esclarecido por pesquisas del Cicpc adscritos a la División de investigaciones de Homicidios, hecho ocurrido el pasado 13 de septiembre del presente año en Caracas. Durante las investigaciones se pudo conocer que una adolescente de 14 años valiéndose de la confianza que tenía con la víctima, le propuso a su novio de 17 años, robar a Armando ya que este en varias ocasiones manejaba dinero; por lo que su novio decide proponerles a dos amigos de nombre Brayker y Jesús cometer el hecho. El día 12 de septiembre se dirigen a Parque Central en horas de la noche al apartamento de la víctima, donde ingresan y sin mediar palabras le aplican una llave alrededor del cuello y lo golpean violentamente hasta dejarlo inconsciente; posteriormente le colocar una bolsa, huyen del lugar llevándose consigo varios electrodomésticos y teléfonos celulares. Por este hecho fueron detenidos Brayker Josue Alvarado Mujica (18), y dos adolescentes de 17 y 16 años respectivamente. De igual manera queda por aprehender la adolescente de 14 años, autora intelectual del hecho y novia de uno de los victimarios. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.