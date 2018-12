Beatriz Becerra: “Diosdado Cabello ni me intimida, ni me callará”

Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, respondió este jueves a las acusaciones de Diosdado Cabello luego de que el dirigente oficialista la señalara como responsable de la situación que enfrenta Venezuela.

“En lo que es una cumbre histórica del cinismo, Cabello, uno de los jerarcas más corruptos del régimen chavista, me culpa a mí de la crisis humanitaria en Venezuela. Ni me intimida ni me hará callar”, dijo Becerra en Twitter.

El presidente de la asamblea nacional constituyente culpó este miércoles a Becerra por la situación del país, argumentado que ha contribuido a imponer las sanciones del Parlamento Europeo, impidiendo la importación de alimentos y medicinas.

“La señora Becerra es una gran culpable de lo que está pasando acá en Venezuela, porque al pedir sanciones contra funcionarios, impiden que firmen en las cuentas del Estado para traer comida y medicinas”, comentó Cabello durante su programa Con el Mazo Dando.

