Atlético Huila alzó la Copa Libertadores con sello venezolano (+Vídeo)

Atlético Huila de Colombia, se coronó campeón de la Copa Libertadores Femenina al dejar en el camino por la vía de los penales (4-3) a las chicas del Santos de Brasil, título que se tiñó con sello venezolano.

Tres criollas se alzaron con el certamen de Conmebol con el conjunto cafetero: La goleadora de la selección vinotinto, Ysaura Viso, la volante Jaylis Oliveros y la zaguera central Alexandra Canaguacan.

Viso fue la única que partió desde el once inicial, disputando los 90 minutos del compromiso y no fue partícipe en la ronda de penales. Oliveros salió de la convocatoria al no recuperarse de la lesión sufrida en su último encuentro por las semifinales ante las anfitrionas de Irandubu (Brasil). Mientras que Canaguacán no vio acción.

El elenco de Huila se convirtió en el primer club femenino colombiano que se corona en una Copa Libertadores.

Cuatro venezolanas han conquistado la Copa

Ysaura Viso, Jaylis Oliveros y Alexandra Canaguacán se suman a Yusmery Ascanio como las únicas venezolanas en conquistar un trofeo de Conmebol el fútbol femenino.

Meridiano