AN declara inexistente elecciones municipales del domingo por violar la Constitución

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, en sesión ordinaria, el Proyecto de Acuerdo reiterando el desconocimiento de la farsa comicial realizada este 09 de diciembre de 2018 para la supuesta elección de las cámaras municipales.

El referido anteproyecto acordado declara como inexistente la actividad realizada el 09 de diciembre al haberse realizado completamente al margen de lo dispuesto en Tratados de Derechos Humanos, la Constitución y las leyes de la República.

El texto también indica que acompaña la decisión del pueblo de Venezuela, quien en defensa de la Constitución y bajo el amparo de los artículos 333 y 350 que la misma consagra, decidió rechazar, desconocer y no convalidar la farsa convocada este 09 de diciembre a pesar de la presión gubernamental a través de los medios de control sociopolítico.

Asimismo el Proyecto de Acuerdo le recuerda a la Fuerza Armada Nacional (FAN) que en estricto cumplimiento de la Carta Magna está en la obligación de prestar sus servicios exclusivos a la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna, garantizando la independencia y soberanía de la misma, por lo que convalidar ese evento configura el incumplimiento de la Constitución y por ende una violación a ésta.

Ratifica el compromiso con la descentralización como bandera fundamental para lograr el avance y desarrollo equitativo de las diferentes regiones del país, de igual forma insta a trabajar de manera conjunta con las organizaciones de Observación Electoral Independientes en el país para levantar un expediente detallado de toda las violaciones e irregularidades de los últimos eventos convocados para elevarlo a instancias internacionales a los fines de dar a conocer las pésimas condiciones en las que se encuentra el sistema electoral venezolano.

El anteproyecto fue presentado por la diputada Nora Bracho (Unidad-Zulia), quien afirmó que lo ocurrido el domingo 09 de diciembre de 2018 en Venezuela fue una farsa electoral no sólo por la ausencia del pueblo en todos los centros de votación, sino porque sumado a ello el régimen ha violado la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Otros de los argumentos dado por Bracho para denominar de “farsa electoral” el acto del domingo, es la parcialidad del árbitro comicial así como la violación de las garantías efectivas constitucionales del derecho al voto y la ausencia de controles efectivos en contra de los actos de corrupción electoral. De igual forma la carencia de mecanismos efectivos de transparencia de observación.

“El venezolano no confía en su sistema electoral porque es un sistema tramposo y violador de la voluntad del elector, por tal razón, el pueblo rechaza las elecciones. El Consejo Nacional Electoral (CNE) está absolutamente parcializado hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y al régimen de Maduro”, afirmó la legisladora.

Por su parte, el diputado Juan Andrés Mejías (Unidad-Miranda) coincidió con la parlamentaria Bracho al denominar el acto del domingo 09 como una falsedad más ya que en realidad el derecho a elegir está secuestrado, advirtió.

Aseveró que las cifras publicadas por el CNE a la Asamblea Nacional le vienen sin cuidado porque la mejor evidencia de lo ocurrido el pasado domingo está en las calles del país, en cada municipio, en cada parroquia, donde se vieron centros electorales desiertos.

“Los centros de votaciones estaban desiertos porque los venezolanos entienden que parte de lo que está en juego es el modelo político, porque los que están en Miraflores han decidido como política pública destruir el poder municipal”, subrayó.

Acuerdo de la AN sobre elec… by on Scribd



La Patilla