Amanda Nunes se convierte en la primera mujer en conquistar dos cinturones de la UFC

Este sábado Amanda Nunes, conocida como la ‘Leona’, se convirtió en la primera campeona de la UFC que vence en dos categorías y ha sido catalogada como “la mujer más mala del planeta”, por parte de la cuenta oficial de este deporte.

La luchadora brasileña de 30 años venció a Cris Cyborg y conquistó el título de campeona de peso pluma (categoría hasta 65,8 kilos). Gracias a su anterior triunfo en peso gallo (hasta 61,2 kilos), se convirtió en la primera mujer en poseer dos cinturones de la UFC y la tercera persona en la historia en lograrlo.

.@Amanda_Leoa is the first female in @UFC history to simultaneously hold two championships. She becomes the third fighter in UFC history overall to do so (McGregor, Cormier). #UFC232 pic.twitter.com/QzeHVU9kLH

— UFC News (@UFCNews) December 30, 2018