¡Alerta en Francia! Un tiroteo en el centro de Estrasburgo deja un muerto y 10 heridos (Videos) #11Dic

Al menos una persona ha muerto y otras seis han resultado heridas en un tiroteo registrado cerca del popular mercadillo navideño de la ciudad francesa de Estrasburgo, según el primer balance de la prefectura. Tanto las autoridades locales como las nacionales han instado a los habitantes a permanecer en casa o en lugares protegidos, ya que el autor de los disparos no ha sido aún localizado.

El Ministerio de Interior lanzó una alerta por un “acontecimiento grave de seguridad pública” y reiteró el llamamiento de las autoridades locales a que los residentes de Estrasburgo “permanezcan en sus casas”. El primer teniente de alcalde, Alain Fontanel, confirmó por su parte que se trata de un “tiroteo” y también instó a los habitantes a permanecer a resguardo. La prefectura pidió mientras tanto que se evite el sector de la comisaría de policía y la zona céntrica de Neudorf, sin dar más detalles.

Las fuerzas de seguridad se apresuraron a bloquear rápidamente la zona afectada, muy visitada en estas épocas por turistas, destacó la emisora regional France Bleu Alsace. Comerciantes y clientes permanecían encerrados en tiendas y bares del concurrido centro.

Un portavoz parlamentario, Emmanuel Foulon, explicó en un mensaje en Twitter que el tiroteo le sorprendió en un restaurante donde “permanecemos escondidos por orden de los gendarmes que nos han ordenado bajar la reja”. El testigo mencionó escenas de “pánico” en la calle y que “todo el mundo está encerrado en restaurantes y tiendas mientras la policía busca” al agresor, cuyo móvil se desconoce por el momento.

Petit message pour ma famille pour les rassurer et faire le point de la situation de la fusillade de #Strasbourg

On est caché et on va bien!

Pourvu que ce ne soit pas trop grave pour ceux encore en rue ! pic.twitter.com/ox7ab2yxQR

