Ada Hegerberg gana el primer Balón de Oro femenino de la historia

La noruega Ada Hegerberg ha tenido el honor de convertirse en la primera Balón de Oro femenino de la historia. La jugador del Olympique de Lyon ha sido premiada con este nuevo galardón que entrega la revista France Football a la mejor futbolista femenina del año.

Ada guió a su equipo a ganar por tercera vez consecutiva la Champions League femenina. “Es fantástico ser la primera en ganarlo. No tengo palabras. Es un gran momento para mí y tengo ganas de empezar dando las gracias a mis compañeras de equipo. Sin ellas no hubiera sido posible. Gracias a todo el equipo técnico, el Lyon y nuestro presidente. Es un ejemplo para todo el mundo”, ha declarado la noruega.

“Me gustaría agradecer a mi novio, mi mayor apoyo, y también a mi familia, que me acompaña esta noche.Os quiero mucho y gracias por vuestro apoyo. Me gustaría también dar las gracias a France Football por darnos la oportunidad a las mujeres por competir por este trofeo. Es un gran paso adelante para el fútbol femenino. A las jóvenes de todo el mundo les pido que crean en ellas mismas”, ha comentado Hegerberg .

👏👏👏 Congratulations Ada Hegerberg ( @AdaStolsmo )! You're the first ever Women's Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/WjZRxTOYk0

🇳🇴 Olympique Lyonnais player Ada Hegerberg wins the first women's Ballon d'Or of the history! #ballondor pic.twitter.com/VftyQ8VDec

— #ballondor (@francefootball) December 3, 2018