Actriz venezolana hace pública su relación y presentó a su novia en Instagram

La actriz venezolana Marianela González compartió este viernes una fotografía, donde aparece besándose con su pareja, y donde todos sus seguidores en la red social Instagram expresaron sus felicitaciones por su relación. Cabe destacar que, González es conocida por su participación en series y telenovelas del desaparecido canal RCTV, tales como “Nadie Me Dirá Como Quererte”, “Mi Gorda Bella”, “Que el cielo me explique”, entre otras.

Marianela, quien aparece en la plataforma 2.0 vestida de blanco, junto a su pareja y besándose, escribió en el pie de la instantánea lo siguiente: “Hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada caída y cada renacer (…) Celebró lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que que deje de tener, lo que tengo y lo que vendrá. Celebró que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegare donde quiera. Celebró cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebró a ti“, expresó.

Por su parte, Amalia de 32 años de edad, también compartió la misma imagen, pero en el pie de ésta, comentó: “Que cuando estemos juntas todo el mundo diga ¡Caramba esas muchachas sí se quieren!”.

Cabe destacar que, Marianela no había dicho anteriormente que estaba en una relación y mucho menos que pertenecía a la comunidad LGTBQ, sin embargo, tanto en su cuenta de Instagram como en la Amalia se pueden ver varias fotos de las dos juntas.

El Cooperante