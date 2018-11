Venezolanos en Riohacha relevan lo que han tenido que vivir

Venezolanos que se encuentran en todo el mundo aseguran que solo quieren volver a este tierra que los vio nacer. Por su parte, los que se encuentran hoy día en Riohacha, Colombia, no son la excepción.

“El venezolano tiene que bregar, tiene que ser fuerte. No es emigrar porque sí, porque vas a estar en un país que no es el tuyo. Es difícil trabajar sin ningún tipo de beneficio laboral. Yo trabajé un año y ocho meses en mi primer trabajo y el día que me fui, me fui como entré: sin nada”, comenta Alejandro Gómez, quien es licenciado en Administración, de la Universidad del Zulia.

“Me cansé del maltrato psicológico, que me dijeran que todo estaba mal, que nada de lo que hacía servía porque yo era venezolano. Y llegó el momento en el que ya no pude aguantar más. Uno como persona tiene que ponerse ciertos límites”, relata sobre su primer trabajo, en el que comenzó como bartender y luego fue encargado del local.

El Nacional