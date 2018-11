Vea como salió Alejandro “El tuerto” Andrade de la corte tras su sentencia (Video)

View this post on Instagram

Andrade no le pidió perdón a los venezolanos. – Alejandro Andrade, ex tesorero de Chávez y sentenciado a 10 años por corrupción en Estados Unidos pidió perdón a sus familiares y amigos por sus delitos, pero no a los Venezolanos. – El periodista de @americateve41 @rpnews lo cuestionó a su salida de la audiencia, pero Andrade no quiso responder. – Qué opina sobre esta actitud del tuerto Andrade? – Video: @rpnews de @americateve41