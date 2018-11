Trump: No hubo colusión en la campaña presidencial y el fiscal Mueller lo sabe

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su línea de considerar sesgada la investigación que autoridades de su país hacen, sobre la relación recíproca que habrían tenido dirigentes de su campaña electoral por la presidencia de su país, con la inteligencia rusa, acusó este lunes que “cientos de personas relacionadas de su campaña que nunca se reunieron los rusos, no han sido llamadas a declarar”.

Trump dijo en un comunicado, vía Twitter: “¿Cientos de personas en mí campaña, que nunca se reunieron, ni vieron o hablaron con un ruso durante ese período? Me han preguntado, por qué no han sido llamados a dar testimonio y lo quieren dar. No hubo colusión y Mueller lo sabe”.

Robert Mueller es el fiscal especial, que lleva adelante las investigaciones sobre el pirateo donde se acusa a funcionarios rusos del robo de documentos de la campaña de la demócrata Hillary Clinto para interferir en las elecciones de los Estados Unidos en 2016.

@diariocontraste