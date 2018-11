Trump decepcionado con GM: No creo que dé frutos su apuesta en China y México

El presidente norteamericano, Donald Trump dijo estar decepcionado ante la decisión de la empresa General Motors de cerrar las santamarías de sus plantas en Ohio, Michigan y Maryland.

Trump aseguró en un par de mensajes, vía Twitter este martes: “Estoy muy decepcionado con General Motors y su CEO, Mary Barra, por cerrar plantas en Ohio, Michigan y Maryland. Nada se está cerrando en México y China. Los EE. UU. Salvaron a General Motors, ¡y este es el GRACIAS que recibimos! Ahora estamos buscando recortar todos los subsidios de @GM, incluyendo …”



“…. para coches eléctricos. General Motors hizo una gran apuesta en China hace años cuando construyeron plantas allí (y en México), no creo que esa apuesta vaya a dar frutos. ¡Estoy aquí para proteger a los trabajadores de América!”, dijo un contrariado Trump.

Very disappointed with General Motors and their CEO, Mary Barra, for closing plants in Ohio, Michigan and Maryland. Nothing being closed in Mexico & China. The U.S. saved General Motors, and this is the THANKS we get! We are now looking at cutting all @GM subsidies, including….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2018