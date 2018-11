Trump cancela su reunión con Putin en Buenos Aires por la confrontación con Ucrania

Donald Trump ha decidido cancelar la reunión bilateral con Vladímir Putin, que estaba programada para concretarse en Buenos Aires durante la cumbre del G-20, que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. La decisión del presidente de Estados Unidos se debió al hecho de que Rusia no ha liberado a los marineros y barcos ucranianos tras la reciente confrontación en el estrecho de Kerch.

“Basándome en el hecho de que los buques y marineros no han sido devueltos a Ucrania desde Rusia, he decidido que sería mejor para todas las partes interesadas cancelar mi reunión en Argentina con el presidente Vladímir Putin programada previamente”, ha escrito Trump en su cuenta de Twitter.

….in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018