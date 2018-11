¡Ternura! Rosmeri Marval y Arán de las Casas en la dulce espera (Videos)

View this post on Instagram

Ahora sí … VAMOS A SER PAPÁS!!!! 🤰🏼Que bendición y alegría tan grande poder compartir esta noticia que nos llena de tanta ilusión, con ustedes que han estado en cada paso y momento de nuestras vidas, tanto personales como profesionales.. No saben lo difícil que fue guardar el secreto por estos meses pero fue una decisión muy personal y sugerencia de nuestra doctora, ayer nos enteramos que nuestr@ bebé viene muy sanit@ y entonces decidimos que ya era el momento indicado de compartirlo con familiares, amigos y tod@s ustedes… La felicidad no nos cabe en el cuerpo, una nueva etapa llega a nuestras vidas y no tenemos ninguna duda que será la mejor de todas. Cada segundo le agradezco a Dios por darnos esta bendición que desde el primer momento nos hizo los papis más felices del mundo y a mi Esposito @aranone por mi regalo más Preciado … ya no aguanto las ganas de verl@ 😍 PD: Pensando en las personas que no le gustan mucho los Spam decidimos crearle la cuenta @SapiBaby para compartirles absolutamente todo por ahí y así estén enterados de cada etapa, porque por supuestos se viene puro Spam de nuestr@ baby ( solo para la gente con buena vibra que estén tan felices como nosotros) Gracias por compartir esta felicidad.. PRONTO SEREMOS 3 👪