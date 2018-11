¡Ternura! Mira la sorpresa que le dio Nacho a su madre (Video)

View this post on Instagram

Tanto tiempo sin ver a mi madre. Aproveché acción de gracias para decirle a mi hermana que les había enviado un detalle con unos amigos, que por favor bajaran a recibirlo. Veo a mi hijos con su abuela y es como volver a mi infancia. Certifico que sí existen los viajes en el tiempo, por lo menos con la mente y el corazón.