Solórzano: No descansaremos hasta que cese la violación de los DDHH en Venezuela

La Presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputada Delsa Solórzano, sostuvo una reunión con la Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, quien manifestó su preocupación por la detención arbitraria y la violación a la inmunidad Parlamentaria del Diputado Juan Requesens y por la situación de violación de Derechos Humanos en Venezuela.

Solórzano reiteró que el caso de Juan Requesens, es una muestra clara de la violación a las leyes, y que alarmó a los Parlamentos del mundo, ya que fue secuestrado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), pasando por encima de su inmunidad parlamentaria, expuesto a un sin fin de humillaciones que además viralizó el mismo Gobierno, irregularidades denunciadas por su propia defensa en lo que va del proceso viciado.

De la misma manera, destacó que las autoridades venezolanas claramente quieren ocultar la verdad de lo ocurrido a Fernando Albán y se ha buscado hasta callar el tema por medio de amenazas dadas por el mismo Tarek William Saab, designado por la no reconocida Asamblea Nacional Constituyente, como Fiscal General.

Alertó que anualmente se agudiza la represión, persecución y acoso contra los que piensen distinto al oficialismo. “Desde que asumimos el compromiso en la AN no hemos descansado ni un sólo día en brindar ayuda jurídica e investigar sin distinción, cada caso que llega. Vemos con preocupación como algunos uniformados, que deben inspirar respeto y seguridad a todos los ciudadanos, hoy deshonran uniformes e instituciones y han decidido cometer delitos de lesa humanidad que no prescriben y estamos convencidos que más temprano que tarde, cuando sea restituida la justicia en Venezuela rendirán explicaciones”.

En ese sentido, la Parlamentaria insistió en que la violencia va en aumento bajo la mirada complaciente del Gobierno liderizado por Nicolás Maduro, que “aplica un discurso demagogo de paz, pero los hechos exponen lo contrario. La crisis alimentaria ha ocasionado daños irreparables en centenares de familias, al punto que hasta miembros de las mismas han perdido la vida y no pueden mantenerse ña falsa teoría de saboteo generado por la empresa privada ni ataques externos, la verdad es que destruyeron nuestro aparato productivo y hoy el 70 por ciento de lo que consumimos no lleva el sello, hecho en Venezuela”.

Agregó, que la realidad en el sector salud, no es distinto, “es mucho peor, porque hoy estamos pagando las consecuencias de innumerables hechos de corrupción, por eso nuestros hospitales no tienen nada, se están cayendo y es el Gobierno el único responsable, no garantiza ni siquiera el derecho a la vida. Es así, como diariamente en mi país se violan los derechos humanos y el derecho a la protesta, alzar la voz por los atropellos constante es un delito, porque así lo decidió Nicolás Maduro y su tren ministerial”.

Delsa Solórzano informó que al regresar a Venezuela, presentará un balance de las reuniones que ha sostenido y los logros alcanzados.

