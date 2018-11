Salma de Jordania, princesa y soldado

View this post on Instagram

من روب التخريج للزي العسكري، دائما تثبتين لنا أنك قادرة على تحقيق الكثير. ألف مبروك لابنتنا سلمى تخرجها من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست اليوم #حب #فخر #الأردن #حب_الأردن From a graduation gown a few months ago to a military uniform today, you have proven how capable you are! Congratulations to our daughter Salma on graduating from a Short Commissioning Course at the Royal Military Academy Sandhurst #Love #Proud #Jordan #LoveJO