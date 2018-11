Mujer gastó más de 161 millones de dólares para quedar igual a Pamela Anderson

¡Escándalo en las redes sociales! Muchas personas admiran a sus actores o cantantes favoritos por diversas razones, pero los más fanáticos llegan al extremo a realizarse cirugías para parecerse a ellos como el caso de Celine Centino, una mujer de 24 años que gastó más de 161 millones de dólares para ser idéntica a Pamela Anderson.

Celine Centino comentó que desde pequeña siempre recibía crueles comentarios y la trataban de “fea”, cosa que le causó más de algún problema e inseguridad.

“Siempre fui una persona feliz, pero no me sentía bien en mi cuerpo. Mucha gente me juzgó porque era “fea” y me convertí en una persona triste”, señaló Celine. Sin embargo, y en medio de una drástica idea, tomó la decisión de hacer un radical cambio a su vida.

La mujer Juntó dinero durante unos años, trabajando como peluquera, y comenzó a realizarse una serie de cirugías plásticas.”Ahorré mucho dinero cuando era joven. Nunca salí de fiesta en clubes hasta los 18 años; Trabajé duro y gasté todo mi dinero en mis cirugías”, señaló al Daily Mail.

Gastó unos 50 mil francos suizos (161.990.400 dólares aproximadamente) para ser intervenida por un cirujano. Se sometió a operaciones para aumentar su busto; una rinoplastia; y rellenarse las mejillas, labios y la barbilla. “De niña me encantaba Pamela Anderson en ‘Baywatch’. Siempre quise los pechos grandes como ella. Siempre fui una persona fuerte, así que necesitaba una mirada fuerte”, agregó.

