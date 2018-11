Intento de fuga en el comando de la GNB en Caracas dejó cinco muertos

Un total de cinco personas resultaron muertas tras un intento de fuga de presos en las instalaciones del Comando de la GNB ubicado en Ruiz Pineda de Caricuao en Caracas.

Entre las víctimas figura Jorge Eliecer Castaño de 20 años de edad y según su ex esposa se enteró de la muerte mediante llamada telefónica.

Dice desconocer lo ocurrido pero sí indica que en enero del año que viene cumplirían 5 años de conocerse y dejó una niña. Ella sostiene que la víctima era comerciante informal y denuncia que él le contaba que a veces duraba hasta una semana sin bañarse.

Ella quien no quiso identificarse dijo “le violaban constantemente sus derechos humanos. Esto no es nuevo cuando se encontraba en la sede de Sabana Grande él me decía que vio la luz del sol por esta razón siempre solicitaba traslado y nunca se lo llevaron”.

Otros familiares también denunciaron abusos es el caso de Jean Carlos Sánchez de 37 años de edad quien tenía un año y tres meses detenido y también falleció.

Sus familiares denuncian que lo vieron por última vez el pasado domingo cuando le llevaron comida. Dijeron que lo maltrataban y le quitaban los alimentos.

Su pareja quien tampoco se identificó dijo que su marido tenía una acreditación como policía y un arma pero no lo era ; Ella afirma que estaba esperando su traslado para otra cárcel y dejo seis hijos.

La denuncia de los familiares en general es que los uniformados le sembraron un arma de fuego y que un guardia corrupto les estaba pidiendo 3000 dólares y como no los pagaron los sentenciaron.

El hacinamiento y los maltratos continuos provocaron esta fuga sostienen los familiares de las víctimas quienes además aseguraron que es imposible vivir así “y que son dos celdas donde meten a más de 30 detenidos”.

Otro de los fallecidos fue identificado como Nelson Antonio Arshasding de 34 años.

