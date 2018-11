GM responde a Trump: Nos mantendremos en EEUU, muchos trabajadores irán a nuevas áreas

La empresa General Motors respondió al presidente Donald Trump un mensaje en el que el mandatario norteamericano, expresó que se anularán los subsidios del gobierno al consorcio.

Trump dijo que Estados Unidos salvó a GM y la acción de cerrar las plantas en tres estados fue el “Gracias que recibimos”. También acotó que “no ve que dé frutos la instalación de fábricas en China y México por parte de GM”.

Trump también agregó: Estoy aquí para proteger a los trabajadores de América.

Ante ello, la empresa fabricante de automóviles, lanzó un mensaje por Twitter, en su cuenta @GM, en el cual asevera: “Estamos comprometidos a mantener una fuerte presencia de fabricación en los EE. UU. Muchos de los trabajadores de los EE. UU. afectados por nuestras acciones tendrán la oportunidad de apoyar nuevas áreas de crecimiento …”

We’re committed to maintaining a strong manufacturing presence in the U.S. Many of the U.S. workers impacted by our actions will have the opportunity to support new growing areas…

— General Motors (@GM) November 27, 2018