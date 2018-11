Diosdado Cabello aseguró que los casos de corrupción de Andade forman parte de una campaña para atacar a Hugo Chávez

Ese miércoles 28 de noviembre, Diosdado Cabello aseguró que las denuncias sobre corrupción y lavado de dinero contra el extersorero del expresidente fallecido Hugo Chávez Alejandro Andrade, forman parte de una “campaña sucia” contra el fallecido presidente Hugo Chávez.

“Yo conocí al Alejandro Andrade Del Valle, ese sería incapaz de traicionar a Chávez, ese otro no lo conocí…

Debemos defender el honor de Chávez, porque si eres chavista debes luchar contra el corrupto, no ser un corrupto”, precisó Cabello durante la transmisión de su programa Con el mazo dando.

Igualmente el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se refirió nuevamente a la oposición venezolana “Para alguien que no sea venezolano es difícil entender la locura de esta gente, a Nicolás lo destituyen por colombiano, por abandono del cargo, etc, y ahora dicen que no se puede juramentar el 10 de enero, pónganse a creer”.

En ese sentido Cabello reiteró que existe una campaña mundial contra la ideología, la imagen y el honor de Hugo Chávez, “Esa señora presa por corrupción. En España no fue enfermera de nuestro comandante, ese hombre preso estuvo en casa militar pero nunca estuvo ni cerca de Chávez”, sentenció.

albertonews