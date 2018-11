Diario alemán responde a Ramos con pruebas de irregularidades en control de dopaje

Un trabajo de investigación del diario alemán Der Spiegel, hizo público que Sergio Ramos, el defensor estrella del Real Madrid, había vulnerado los protocolos de controles antidoping, durante la campaña 2017-2018, luego del partido que enfrentó a los merengues con el Málaga.

El pasado sábado, Ramos, lanzó a la opinión pública, un comunicado en el que dejó asentado que dejaría todo en manos de su asesores legales, reseñó el diario español Sport en la edición de este lunes.

Ante el comunicado, Der Spiegel respondió al comunicado del jugador madridista, publicando parte del informe elaborado por el Oficial de Control de Dopaje,de aquel partido del 15 de abril de 2018 contra Málaga.

Sport describe que el medio impreso germánico en su publicación del citado informe del Oficial de Control de Dopaje sostuvo que “Ramos hizo caso omiso a sus advertencias de que estaba saltándose el protocolo”.

La publicación española, destaca la declaración del funcionario reseñada por Der Spiegel, donde manifiesta “Yo no le podía dar permiso para ducharse. El jugador no hizo caso a mis advertencias y en la ducha que hay en la sala de control del estadio del Málaga CF, se duchó (en presencia mía). Le informé que quedaría reflejado en el correspondiente informe, a lo que no le dio importancia alguna”, explica en su informe, facilitado por ‘FootballLeaks’ a la publicación alemana”.

En el mismo informe se señala que en el artículo 77.2 del reglamento queda reflejado de manera expresa que “la persona del Equipo de recogida de muestra que acompañe al deportista deberá prohibirle ducharse o bañarse, y orinar”.

El diario alemán también sentenció, que además de este caso, “también se detectaron irregularidades en el control antidopaje de Sergio Ramos posterior a la final de la Champions 2016/17 disputada por el Real Madrid contra la Juventus en Cardiff”.

La situación para el defensor de la Casa Blanca se ha vuelto particularmente tensa ante las aseveraciones.

Sport rebotó en su portal el documento del que se vale el diario alemán para refutar a Ramos en sus dichos negatorios y además actitud retaliatoria.

@diariocontraste