Detenido sacerdote sorprendido con niña de 12 años en actos lascivos en Maracaibo

View this post on Instagram

El sacerdote de La Iglesia María Inmaculada, ubicada en el sector La California, al norte de Maracaibo, fue detenido en horas de la noche del pasado sábado 24 de noviembre, por mantener una relación íntima con una niña de 12 años de edad, informaron autoridades policiales. El sujeto fue identificado como Iván Merino Padial, quien mantenía una relación con la niña desde hacía varios meses, el mismo tiempo que tenía realizando misas en el templo de la iglesia María Inmaculada, según vecinos de la Urbanización El Naranjal. “La niña se la mantenía mucho tiempo con el cura, llegaba a altas horas de la noche a su casa”, señaló un vecino que no quiso ser identificado. En la iglesia no ofrecieron información. El religioso fue detenido cuando el Cuerpo de Policía del Estado Zulia (Cpbez) se encontraba en labores de patrullaje motorizado en la Urbanización El Pilar. Uno de los policías sospechó de un vehículo Volkswagen de color gris con la placa AA622OY que ya tenía mucho tiempo estacionado. Según el reporte de las autoridades, en el interior del vehículo se encontraban dos personas realizando actos lascivos, fue entonces, cuando las autoridades bajaron a los ciudadanos del auto y uno de los ciudadanos era una niña de 12 años, quien se encontraba sin su blusa. Lea la nota completa en www.panorama.com.ve @informacion_politica