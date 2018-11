Desmantelan banda que vendía sim cards hurtadas a Movistar

View this post on Instagram

Capturada mujer por hurtar sim cards y la vendía de manera ilícita en Caracas. Roselis María Rengel Pico (28), quien se dedicaba al hurto y venta ilícita de sim cards para teléfonos celulares, fue detenida por funcionarios de la División contra los Delitos Informáticos en el boulevard Panteón, esquina Veores, Caracas. Durante las pesquisas se pudo conocer que la mencionada hurtaba las tarjetas sim cards de la empresa telefónica Movistar, luego las vendía de forma ilícita con identificaciones falsas, posteriormente enviaban estas tarjetas a centros penitenciarios, los cuales eran utilizados para operaciones fraudulentas, extorsiones y otros delitos, afectando con el patrimonio económico de sus víctimas. Por este hecho se encuentra por aprehender a Adelina Suarez (22), Willian Díaz (36); Raizel y Maykol aún por identificar plenamente, quienes integran esta banda delictiva. Como parte de la evidencia se colectaron varios teléfonos celulares, una laptop y diversas copias de cédulas de identidad. La detenida fue puesta a la orden de la Fiscalía 60° del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. #VENEZUELA #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica #EficienciaOnada #DouglasRico