¡Contundente! Mimi Lazo a Angie Pérez: Venezuela no está para circos y tramoyas

View this post on Instagram

Es triste ver a venezolanos exitosos que admiramos y respetamos todos, tener que explicarse sin haber cometido faltas ante campañas difamatorias sistemáticas que buscan distraer la atención de nuestros verdaderos problemas y busca enfrentarnos entre nosotros. Por mi parte, para ser serios, pongo a la orden a quien quiera hacer una investigacion seria de mis declaraciones de impuesto ante el IRS en los Estados Unidos durante los últimos 20 años. Venezuela no está para circos y tramoyas, el país necesita gente seria que trabaje, aporte y construya, que es lo que el 80% de venezolanos hacen adentro y afuera del país para levantar a sus familias.