Cámaras de seguridad captan a un ladrón cubierto con una sábana robando cuadros de gran valor (Video)

Un ladrón que se infiltraba en domicilios de personas mayores para robar pinturas caras del siglo XVIII fue grabado en acción por una cámara de seguridad cuando sustraía las piezas cubierto por una sábana blanca, según Daily Mail.

Los robos se cometieron en el Servizi alla Persona, un complejo residencial en Pavia, en el norte de Italia, entre julio y octubre de este año.

