Cabello asoma que quitará el edificio al diario El Nacional

Diosdado Cabello, sostuvo la noche de este miércoles, que se quedará con el edificio sede del diario El Nacional, “y como yo no tengo nada que hacer con ese edificio, se lo donaré a la Escuela de Comunicación Social de la UBV”.

Cabello manifestó que “ellos no van a pagar. Yo sé que no van a pagar. Bueno, entonces me les voy a quedar con sus cositas”

El funcionario psuvista demandó a El Nacional, y un tribunal venezolano le concedió la demanda, condenando al medio capitalino desembolsar una fuerte cantidad de dinero.

@diariocontraste