Bolsonaro responde a Macron y dice que “no hará tratos que perjudiquen” a Brasil

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, asegura que no suscribirá convenios que perjudiquen los negocios agrarios de su país. Así lo afirmó en respuesta al presidente francés, Emmanuel Macron, quien condicionó la firma de un tratado entre la Unión Europea (UE) y Mercosur a la postura del gigante latinoamericano en torno al Acuerdo de París sobre el clima.

“Macron está defendiendo a Francia. Ese acuerdo de Mercosur con la UE alcanza para los intereses de Francia, un país enfocado también en el agronegocio”, declaró a la prensa Bolsonaro.

El futuro mandatario suramericano dijo que “desde el momento en que quieren reducir la cantidad de nuestros productos de exportación (…), lógicamente no podrán contar con nuestro apoyo, pero no es un no definitivo, vamos a negociar”.

Bolsonaro también se manifestó a través de Twitter, donde reiteró su disposición a dialogar, pero “defendiendo los intereses de Brasil y los brasileños”.

Sujeitar automaticamente nosso território, leis e soberania a colocações de outras nações está fora de cogitação. É legítimo que países no mundo defendam seus interesses e estaremos dispostos a dialogar sempre, mas defenderemos os interesses do Brasil e dos brasileiros. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 29, 2018

Macron en el G20

Macron, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo argentino, Mauricio Macri, en el marco de la Cumbre del G-20, destacó que “hubo un cambio político importante en Brasil, recientemente. Entonces, el Mercosur tiene que plantearse la naturaleza del impacto de ese cambio”.

“Yo no estoy a favor de que se firmen acuerdos comerciales amplios con potencias que no respetan el acuerdo de París”, sentenció.

Determinación incierta

La postura que adoptará el nuevo Poder Ejecutivo de Brasil sobre Mercosur y los Acuerdos de París es todavía incierta.

La semana pasada, Tereza Cristina Correa da Costa, futura ministra brasileña de Agricultura, llegó a decir que su país abandonará Mercosur “si las condiciones siguen siendo desventajosas”.

Bolsonaro también apuntó que se retiraría de los Acuerdos de París, aunque luego cambió de opinión y dijo que permanecerá si se garantiza que la soberanía brasileña sobre la Amazonía no se ve amenazada.

