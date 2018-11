Así podrás ver los mensajes Whatsapp de tu pareja si su celular está bloqueado

Según señala el sitio WABetaInfo, especializado en actualizaciones de Whatsapp, el servicio de mensajería trata de simplificar sus funciones y en búsqueda de practicidad incluirán notificaciones con ventanas emergentes y vistas previas, así podrás ver información privada aunque el celular esté bloqueado.

Dependiendo del video recibido será el nivel de problemas para los usuarios, pues aunque muchos podrían percibirlo como algo positivo, para quienes practican el “sexting”, es una mala noticia.

No todo está perdido para quienes acostumbran a enviar videos con contenido erótico, pues supuestamente tendrán la opción de desactivar las vistas previas.

En Twitter ya circula un video de una persona que, aunque no usa la versión beta, ya puede ver previos de videos. No muestra todo el video, pero sí lo suficiente como para saber de qué se trata.

Apparently. As mentioned: My wife can use the new function, a friend's wife cannot. Both use the App Store version, have never used a beta. In the video: My wife's iPhone, I hope you mean this feature (Watch the video in the notification) pic.twitter.com/mLukaM47pn

— Carsten Knobloch (@caschy) November 21, 2018