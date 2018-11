Anuel AA pasa el mejor cumpleaños con su “bebecita”

View this post on Instagram

26 años de experiencias, de vida, de luchas, de aprendizaje. No es mucho lo que voy a escribirte aquí, tú más que nadie sabes lo que pienso; ojalá todas las personas pudieran ver en tí lo que yo ví. Solo puedo decir que TUVE EL HONOR de conocer tu corazón y es ENORME ❤️ !!! Me siento súper orgullosa de ti, eres un grande. Feliz cumpleaños y que sean MUCHOS más. Te Amo Emmanuel