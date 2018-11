9 jugos depurativos para limpiar el organismo

Los jugos depurativos son una excelente opción para cuidar tu salud. Te pueden ayudar a eliminar toxinas de tu cuerpo, que son resultado de una mala alimentación, el abuso de alcohol, tabaco o estrés; entre otras razones.

Además, gracias a que están elaborados a base de frutas y verduras, son una importante fuente de vitaminas y minerales. Y ya sabemos, que nuestro cuerpo necesita de estos nutrientes para poder rendir de manera óptima. Además, por si fuera poco, los jugos depurativos para limpiar el organismo son muy sencillos de preparar y están deliciosos.

Podemos consumirlos por la mañana, incluso en ayunas, eligiendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Los hidratos de carbono que contienen nos servirán para mantenernos con energía durante todo el día.

Por supuesto, estas bebidas no lo son todo. Se deben de combinar con una rutina de ejercicios y formar parte de una alimentación saludable y más amplia. Igualmente, es recomendable beber de 1,5 a 2 litros de agua al día. A continuación, te presentamos 9 jugos depurativos deliciosos que te ayudarán a eliminar las toxinas que se encuentran en el organismo.

1. Jugo de cítricos

Es desintoxicante, durético y depurativo. Además, al contener bajos niveles de sodio, es un buen aliado para combatir la retención de líquidos y reducir las medidas de la cintura y el abdomen.

Aporta también vitaminas A, B y C, al igual que minerales esenciales como potasio, hierro, calcio y magnesio. Si quieres probar sus efectos a más largo plazo, prueba a ingerirlo diariamente durante un mes.

Los ingredientes y la preparación de este jugo son muy sencillos. Se necesita:

Zumo de 1 toronja (pomelo)

2 hojas de espinaca.

Zumo de 3 naranjas.

1 taza de papaya picada en cuadraditos.

1 rodaja de piña.

Finalmente, todos los ingredientes se licuan juntos y el jugo se bebe al instante.

2. Jugos depurativos contra la celulitis

No se trata de un combinado de frutas milagroso que elimine la celulitis, sino de un jugo perfecto para ayudarnos en su prevención. Los ingredientes por los que está compuesto contribuyen a eliminar la retención de líquidos y las toxinas que se encuentran en el interior de nuestro organismo. También puede, junto a un adecuado ejercicio, ayudar a desmovilizar la grasa localizada y acumulada en los muslos.

Además, al contener numerosas vitaminas y minerales, se puede tomar todos los días durante un mes. Preferiblemente, por las mañanas. Los ingredientes son los siguientes:

Zumo de 2 toronjas o pomelos.

1 taza de duraznos picados.

6 fresas.

1 pepino sin cáscara.

1 taza de agua.

1 taza de zumo de piña.

Todos los ingredientes se licúan, se cuelan y se beben al momento.

3. Jugo verde

Es muy bueno para desintoxicarte y depurarte, además de diurético. Contiene vitaminas A, B (B1, B2, B6, B9), C y E. Y grandes cantidades de fibra, por lo que es ideal para mantener un correcto funcionamiento del aparato digestivo.

Al igual que los anteriores jugos depurativos, se suele tomar diariamente durante un mes, por las mañanas. Para prepararlo se necesitan los siguientes ingredientes:

1 taza de piña picada.

1 pepino.

2 tallos de apio.

1 cucharada de miel.

Se colocan todas las frutas y verduras en un procesador de alimentos y se pica hasta obtener el jugo. Posteriormente se mezcla con la miel. En caso de no contar con un procesador, se puede utilizar una licuadora. Si es así debes de asegurarte que los ingredientes queden bien licuados. Se cuela y se sirve al instante.

4. Jugo rojo

Este tipo de jugos depurativos contienen muchos antioxidantes, los cuales contribuyen a retrasar el proceso de envejecimiento. También posee taninos, potasio, magnesio, sodio y calcio. De hecho, según este reciente estudio, los frutos rojos pueden prevenir la depresión y son esenciales en la lucha contra ciertas enfermedades neurodegenerativas, como la demencia senil.

Este jugo se debe de tomar diariamente por las mañanas. Los ingredientes para elaborar el jugo rojo son:

Zumo de 2 limones.

1 cucharada de miel.

6 fresas.

2 rebanas o rodajas de piña.

1 taza de uvas picadas.

Colocar la fruta en un procesador de alimentos o, en su defecto, una licuadora. Los ingredientes deben quedar bien mezclados. Después se combinan con el jugo de limón y, finalmente, se agrega la cucharada de miel.

5. Jugo para la digestión

Este jugo es muy bueno para depurar el tracto digestivo y para eliminar una buena cantidad de toxinas. Contiene fibra, la que promueve la digestión y facilita las evacuaciones. Lo mejor es tomarlo por las mañanas, después del desayuno durante el tiempo que se desee. Necesitarás lo siguiente:

1 tallo de apio.

Zumo de 1 limón.

2 rodajas de piña.

2 zanahorias peladas y partidas por la mitad longitudinalmente.

1 manzana amarilla.

Se deben de procesar o licuar todos los ingredientes. A continuación, mezcla con el jugo de limón.

6. Jugo dietético

Es de gran ayuda para disminuir la retención de líquidos, porque tiene un efecto diurético importante. Por lo tanto, es muy bueno para reducir la celulitis, depurar los órganos internos y eliminar toxinas.

Se debe de beber todas las mañanas, en ayunas, durante el tiempo que se desee. Para preparar el jugo dietético necesitas lo siguiente:

1 vaso de zumo de naranja.

1 tallo de apio.

4 ramitas de perejil.

1 cucharada de nopal picado.

¼ de rodaja de piña.

Todos los ingredientes se licuan hasta que queden bien mezclados, sin grumos. Se sirve inmediatamente. Si lo deseas, lo puedes colar antes.

7. Jugo de hierbas

Es uno de los mejores aliados para eliminar toxinas del cuerpo, además de que aporta muchas vitaminas y minerales. Igualmente, es perfecto para una buena digestión y un adecuado funcionamiento gástrico.

En concreto, el tomate es un tipo de carotenoide, precursor de vitamina A, que actúa como antioxidante celular. Además, contribuye a eliminar radicales libres que se encuentran en la sangre. Además, las especias como el cilantro, el perejil o el romero son ricas en sustancias anticancerígenas, antioxidantes y son revitalizantes.

Se debe de beber por las mañanas, en ayunas, durante el tiempo que se desee. Los ingredientes son:

2 tomates grandes.

1 pepino.

2 cucharadas de cilantro.

2 cucharadas de perejil.

1 cucharada de romero.

1 cucharada de albahaca.

3 dientes de ajo.

¼ de cucharadita de pimienta de cayena.

Todos se colocan en un procesador de alimentos o licuadora, hasta que se forme un jugo uniforme. Finalmente se le espolvorea la pimienta de cayena.

8. Jugo de arándanos

El zumo de arándanos es un diurético natural muy efectivo, además de que contiene muchos antioxidantes que te ayudarán a retrasar y disminuir el proceso de envejecimiento. Asimismo, numerosos estudios ponen en valor su utilidad para las mujeres, gracias a que evita infecciones en las vías urinarias.

Lo mejor es tomarlo por las mañanas, durante el tiempo que se desee. Los ingredientes necesarios son:

2 manzanas rojas grandes.

1 pera verde grande.

½ de arándanos rojos.

1 tallo de apio.

1 pepino grande.

Todos los ingredientes se colocan en un procesador de alimentos. Es recomendable no colarlo. Se toma al instante.

9. Jugo de ciruelas

Al igual que los arándanos, las ciruelas son un poderoso antioxidante, que previene malformaciones y retrasa el proceso de envejecimiento. Además, este jugo es un excelente diurético.

Se recomienda tomar por las mañanas, en ayunas, durante el tiempo que se desee. Ingredientes para preparar el jugo de ciruelas:

¾ de taza de ciruelas picadas.

2 peras verdes grandes.

1 toronja grande.

¼ de limón pequeño.

1 tallo de apio grande.

Colocar todos los ingredientes en un procesador o licuadora hasta que todos ellos se hayan mezclado bien. Servir inmediatamente.

El consumo de alimentos frescos, en este caso frutas y verduras, es uno de los mejores aliados para mantener nuestra salud. No solo porque nos proporcionan nutrientes esenciales, sino porque contribuyen a mejorar infinidad de procesos orgánicos. No obstante, estos jugos no deben considerarse sustitutivos de la dieta habitual, sino complementos adicionales.

